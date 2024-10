Record di voti per i figli di Bolsonaro alle amministrative

I due figli dell'ex presidente Jair Bolsonaro che hanno concorso alle elezioni municipali del 2024 sono riusciti a farsi eleggere consiglieri come campioni di popolarità nelle loro città.

Carlos Bolsonaro (Pl), ottiene il suo settimo mandato consecutivo a Rio de Janeiro, con 130.480 voti, il miglior risultato nella storia dello Stato e il secondo più alto per i consigli comunali, in queste elezioni, in Brasile.

Il precedente record di Rio era stato raggiunto dallo stesso Carlos, nel 2016, con 106.657.

Jair Renan Bolsonaro (Pl), invece è stato il candidato consigliere più votato a Balneário Camboriú, un comune sulla costa di Santa Catarina che ama definirsi la "Dubai brasiliana".

Il quarto figlio di Bolsonaro ha ricevuto 3.033 voti e, a 26 anni, ricoprirà per la prima volta una carica pubblica, seguendo le orme del padre e dei fratelli.



