Gaza: manifestazione pro-Palestina davanti all'Onu a Caracas

Centinaia di persone hanno partecipato oggi a un corteo a Caracas che dal Parco Miranda ha raggiunto la sede delle Nazioni Unite nella capitale venezuelana: i manifestanti hanno chiesto la "fine delle aggressioni in Palestina e in Libano". Lo riporta la tv Globovision.

Durante la manifestazione è stato letto un documento, consegnato poi a rappresentanti dell'Onu, che esprime la posizione di solidarietà del popolo venezuelano con la causa palestinese, in cui si chiede un'azione efficace per fermare il massacro.

"Ci rivolgiamo a voi ancora una volta per chiedere che le istituzioni e i rappresentanti delle Nazioni Unite si assumano le loro responsabilità per porre fine all'impunità dell'occupazione israeliana, alla disumanizzazione del popolo palestinese e alle infinite violazioni del diritto internazionale e umanitario", si legge nella dichiarazione.

Altre manifestazioni hanno avuto luogo in Cile e in Ecuador per commemorare l'anniversario del conflitto tra Israele e Hamas e per condannare l'offensiva israeliana a Gaza.



