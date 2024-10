Brasile, scrutinio al via con una disputa a tre a San Paolo

Lo scrutinio elettorale per il sindaco di San Paolo è iniziato come previsto dai sondaggi: una corsa a tre tra l'attuale sindaco in carica, Ricardo Nunes (Mdb), l'outsider di destra Pablo Marçal (PRTB) e il deputato federale Guilherme Boulos (Psol) per la poltrona di primo cittadino.

Con meno dell'1% dei seggi scrutinati, Nunes, sostenuto dall'ex presidente Jair Bolsonaro, ha il 34,02% dei voti, contro il 28,06% di Marçal e il 27,67% di Boulos.

La deputata Tabata Amaral (Psb; centrosinistra) è al quarto posto, con il 7,30%.

A Rio de Janeiro, il sindaco Eduardo Paes (Psd) ha il 58,39% dei voti validi e si avvia alla vittoria al primo turno, mentre Alexandre Ramagem (Pl) ha il 39,99%.



