Cuba, il sindacato di stato entra nelle piccole e medie imprese

Con la creazione del "Primo ufficio sindacale per i nuovi attori economici", la Centrale dei Lavoratori di Cuba (Ctc), l'unico sindacato legale sull'isola, è entrato nel settore privato dell'economia.

Lo ha reso noto il quotidiano di governo Trabajadores, annunciando la creazione nel centro El Castillito dell'Avana del primo ufficio sindacale per il commercio, la gastronomia e i servizi, con il fine di "avviare la creazione di sezioni sindacali nelle diverse aree delle Pmi" e "aumentare il tesseramento", ha dichiarato Isdalis Rodríguez Rodríguez, seconda segretaria della Centrale dei Lavoratori di Cuba.

Dopo i 13,14 milioni di euro di multe (348 milioni di pesos) inflitte dallo stato alle piccole e medie imprese private negli ultimi due mesi, per non avere rispettato i prezzi massimi imposti dal governo, è un altro passo dell'offensiva in corso contro le Pmi ed i lavoratori privati cubani.

A metà settembre, il presidente Miguel Díaz-Canel ha anche annunciato la creazione di comitati di base del Partito comunista di Cuba (Pcc) e dell'Unione dei Giovani Comunisti (Ujc) nelle imprese private.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA