Colombia: ucciso ex campione mondiale jr di ciclismo Perez

E' stato assassinato in Colombia l'ex campione del mondo juniores di ciclismo Marlon Perez. L'ex atleta, 48 anni, è stato colpito da una coltellata al collo a El Carmen de Viboral in Antioquia dove viveva. Secondo le ricostruzioni riportate sui media locali, Perez stava passeggiando con il proprio cane quando è stato aggredito: ne è seguita una colluttazione conclusasi con la ferita da arma da taglio. Perez è stato soccorso e trasportato all'ospedale più vicino ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Marlon Perez aveva cominciato la sua carriera internazionale nella squadra Selle Italia, ed aveva partecipato a tre Giri d'Italia, nel 2004, 2005 e 2008. L'antioquiano è stato campione del mondo della corsa a punti nel 1994, tre volte campione nazionale a cronometro. Per tre volte ha anche rappresentato i colori delle Colombia alle Olimpiadi di Atlanta, Sydney e Atene, oltre che alle Paralimpiadi di Tokyo 2020.

La polizia di Antioquia, con un comunicato sul social "X" informa che il presunto responsabile è già stato identificato e che l'accusa sarà formalizzata a breve.



