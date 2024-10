La Colombia accelera i suoi piani per la transizione energetica

Il governo colombiano ha annunciato che cercherà di attrarre investimenti per circa 40 miliardi di dollari per finanziare i suoi ambiziosi piani di transizione energetica e abbandonare così la sua dipendenza dal petrolio e dal carbone.

Nel corso della Fiera di economie per la vita, in corso fino a domani a Barranquilla, la ministra dell'Ambiente e dello Sviluppo sostenibile, Susana Muhamad, ha presentato ufficialmente il portafoglio per la Transizione socioecologica.

La nuova realtà cercherà, tra le altre funzioni, di raccogliere finanziamenti per "le iniziative che ci permetteranno di consolidare il percorso verso una nuova economia con una prospettiva climatica, energetica, di reindustrializzazione e di riattivazione economica", ha spiegato l'esponente dell'esecutivo del presidente progressista, Gustavo Petro.

Nel suo discorso, Muhamad ha sottolineato la necessità di abbandonare lo sfruttamento intensivo delle montagne per estrarre il rame. Ha invece proposto di sfruttare le "capacità territoriali" che proteggono la biodiversità, in un processo di reindustrializzazione mirato alla decarbonizzazione. E in questo modo "passando dalla teoria alla pratica", ha aggiunto.



