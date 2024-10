Moody's alza il rating del Brasile da Ba2 a Ba1

L'agenzia di rating Moody's ha alzato il rating del Brasile da Ba2 a Ba1, mantenendo l'outlook "positivo", il che indica un possibile ulteriore aumento nel prossimo futuro anche se per ora il paese rimane sotto il livello "investment grade".

Nell'annuncio di questo pomeriggio l'agenzia ha definito la crescita nel paese latinoamericano più robusta di quanto valutato lo scorso maggio, mentre considera la credibilità della sua struttura fiscale, che sta implementando una riforma di ampio respiro, ancora "moderata".

"L'imminente revisione del regime fiscale, anche se avrà effetto nel lungo periodo, segna una notevole riforma strutturale che migliorerà il contesto imprenditoriale e l'allocazione delle risorse, aumentando il potenziale di crescita a lungo termine", ha aggiunto l'agenzia.L'agenzia di rating ha anche alzato le stime di crescita del Prodotto interno lordo (pil) del Brasile nel 2024 al 2,5%.

Secondo Moody's, nonostante la politica polarizzata, i governi hanno approvato riforme "difficili", come l'autonomia della Banca Centrale, i miglioramenti nella governance delle aziende statali, la digitalizzazione finanziaria e la riforma del lavoro.

Nonostante per l'agenzia di rating vi siano ancora rischi a causa della rigidità strutturale della spesa, la performance fiscale e di bilancio del governo per il 2025 è rimasta "coerente con gli obiettivi". Per Moody's "il rispetto della meta fiscale, escludendo possibili shock, porterà il debito pubblico brasiliano a stabilizzarsi nel medio termine intorno all'82% del Pil, mentre la spesa per gli interessi rimarrà elevata, pari a circa il 15% delle entrate".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA