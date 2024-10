Brasile, cala dal 36% al 32% l'apprezzamento del governo Lula

A settembre in Brasile è diminuito l'apprezzamento del governo di Luiz Inacio Lula da Silva, secondo un sondaggio Genial/Quaest pubblicato oggi e condotto su 2mila elettori, dai 16 anni in su, tra il 25 e il 29 settembre. Il giudizio positivo è sceso di quattro punti percentuali, passando dal 36% al 32% rispetto all'indagine svolta a giugno. La maggior parte della popolazione ora valuta l'esecutivo come 'regolare': questo indice è cresciuto dal 30% al 33% e ha superato chi lo considera positivo. La valutazione negativa è rimasta stabile.

L'approvazione del modo di governare del leader progressista è scesa dal 54% al 51%, mentre la disapprovazione ha oscillato dal 43% al 45%. L'approvazione di Lula è caduta soprattutto tra i più poveri e gli anziani. Il consenso è invece cresciuto tra le persone di età compresa tra 16 e 34 anni (dal 48% al 53%).

In calo anche il numero di persone che pensano che Lula sia migliore del suo predecessore, l'ex presidente di destra Jair Bolsonaro. Il numero di persone che ritengono che l'amministrazione dell'attuale capo dello Stato sia migliore della precedente è diminuito addirittura di 13 punti percentuali, dal 51% di giugno all'attuale 38%.



