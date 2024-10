250 semafori spenti a Quito: la città piomba nel caos

Duecentocinquanta semafori spenti nella città di Quito come conseguenza dei quotidiani black-out di cui continua a soffrire la capitale nonostante le precipitazioni dei giorni scorsi.

I cittadini si sono sfogati sui social, riporta il media locale Primicias, soprattutto per la mancanza di vigili urbani in diversi settori del nord come del sud della metropoli.

L'Agenzia Metropolitana del Traffico (ATM) informa d'aver inviato una task force sulle strade di oltre 500 agenti, 32 pattuglie e 120 motociclette, per cercare di recuperare il controllo della viabilità.

Secondo la pianificazione dell'Impresa Elettrica Quito, il razionamento del servizio proseguirà fino al prossimo 6 ottobre.





