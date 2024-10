Lula, 'l'accordo Ue-Mercosur è pronto alla firma entro dicembre'

Durante un incontro con gli imprenditori in Messico, il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, ha dichiarato di essere ottimista riguardo alla firma, entro la fine dell'anno, di un accordo di libero scambio tra Unione europea e Mercosur.

"Voglio dire ai colleghi imprenditori messicani che, entro la fine dell'anno, a Dio piacendo, concluderemo un accordo tra il Mercosur e l'Ue. È pronto. E il Brasile è pronto a concludere questo accordo, e nessuno dirà mai più che l'America del Sud non lo vuole", ha detto Lula, sottolineando l'importanza dell'accordo e la sua estensione oltre il Mercosur.

"Questo accordo sarà ampliato con un patto dell'Ue con l'America Latina. Il mondo ne ha bisogno", ha aggiunto il leader progressista, che la settimana scorsa ne ha parlato anche con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a margine dell'assemblea generale dell'Onu a New York.



