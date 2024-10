Cuba multa Pmi per 14,5 milioni, 'violano il tetto dei prezzi'

Nel corso degli ultimi due mesi le autorità cubane hanno imposto multe da 14,5 milioni di dollari (348 milioni di pesos) a Piccole e medie imprese (Pmi) private accusate di non aver rispettato il tetto ai prezzi stabilito dal governo lo scorso luglio su sei prodotti alimentari essenziali tra cui pollo, olio, salsicce, latte in polvere, pasta e detersivi. Lo riferisce la viceministra dell'Economia, Mildrey Granadillo de la Torre, ripresa dal quotidiano Granma, organo ufficiale del Partito comunista cubano.

Secondo il governo tra il 15 luglio e il 19 settembre sono state imposte in totale 137.391 sanzioni al termine di 222.300 ispezioni presso società private. Granadillo ha sottolineato che "l'obiettivo non è imporre contravvenzioni, ma garantire la regolamentazione dei prezzi" adottata da l'Avana in un momento di grave crisi economica sull'isola caratterizzato dallo scarseggiare di energia, dei prodotti base e da un'elevata inflazione.



