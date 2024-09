I Coldplay suoneranno alla Cop30 in Amazzonia nel 2025

La band di Pop britannica Coldplay sarà in concerto il prossimo anno a Belem, nello Stato brasiliano di Parà, pochi giorni prima dell'inizio della Conferenza delle Nazioni unite sul clima (Cop30), in programma a novembre. Lo ha annunciato il ministro del Turismo Celso Sabino in una nota pubblicata su Instagram. "È confermato! È con grande gioia che riceviamo la notizia che il festival Global Citizen 2025 si terrà a Belém. I Coldplay si esibiranno nella nostra città", ha scritto.

Il governo federale e quello dello Stato di Parà hanno a lungo negoziato per far svolgere a Belem l'edizione del festival organizzato dalla Ong Global Citizen di cui Chris Martin, cantante dei Coldplay, è uno dei leader globali. Gli altri artisti che parteciperanno al festival saranno annunciati il prossimo ;;17 novembre.



