Messico: John declassato a tempesta tropicale

Al largo delle coste del Pacifico messicano, John, declassato nuovamente allo stato di tempesta tropicale, presenta un comportamento variabile e si muove lentamente, motivo per cui il Servizio meteorologico nazionale raccomanda agli abitanti degli stati di Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima e Jalisco estreme precauzioni per piogge, frane, alluvioni, nonché esondazioni di fiumi e torrenti.

Il centro del fenomeno dovrebbe raggiungere terraferma oggi tra i comuni di Aquila, nello Stato di Michoacán, e Manzanillo, in Colima, e proseguirà lungo le coste in direzione dello Stato di Jalisco.

La tempesta genererà piogge straordinarie e torrenziali con raffiche di vento da 90 a 110 km/h, onde da 4 a 6 metri di altezza e possibili formazione di trombe marine.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA