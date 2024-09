In Brasile X prepara la richiesta per riprendere l'operatività

Gli avvocati di X, il social del magnate sudafricano Elon Musk, stanno preparando una richiesta formale al giudice della Corte suprema brasiliana (Stf), Alexandre de Moraes, affinché la piattaforma digitale possa riprendere ad operare nel Paese dopo l'oscuramento su tutto il territorio nazionale disposto dal togato.

La richiesta dovrebbe essere presentata alla Corte entro questa settimana e informerà che tutte le decisioni di Moraes sono state rispettate: la nomina di un rappresentante legale, il blocco dei profili considerati propagatori di fake news e il pagamento di tutte le multe.

Nel frattempo X ha annunciato di aver nominato l'avvocatessa Rachel de Oliveira Villa Nova come sua rappresentante legale in Brasile. Ma Moraes, dopo aver analizzato la documentazione trasmessa, ha ritenuto che la sua decisione non era stata adeguatamente rispettata e ha ordinato allo studio legale di integrare le informazioni che provano la rappresentanza della società. Gli avvocati dovranno quindi presentare anche le procure societarie in originale rilasciate dai soci titolari della piattaforma "debitamente autenticate e apostillate", come richiesto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA