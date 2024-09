A Cuba arrestata la leader delle 'Donne in Bianco' Berta Soler

Una leader del dissenso a Cuba, Berta Soler, è stata nuovamente arrestata all'Avana: lo riferisce suo marito, l'ex prigioniero politico Ángel Moya.

Secondo quest'ultimo, l'arresto di Soler - che guida il movimento di protesta 'Donne in Bianco' - è avvenuto dopo che la donna aveva lasciato la sede del gruppo di opposizione, situata nel quartiere di Lawton della capitale.

Sul social X, la Fondazione nazionale cubano-americana ha informato della situazione, avvenuta proprio dopo che Soler la settimana scorsa era stata minacciata da un membro delle forze di repressione paramilitari conosciuto come 'Felo'.

Considerato a lungo l'unico gruppo di opposizione a cui il governo cubano consente di dimostrare, il movimento 'Donne in bianco' è composto da parenti dei dissidenti incarcerati che chiedono il loro rilascio. Per farlo, sfilano quasi ogni domenica vestiti di bianco.



