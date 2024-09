Morales respinge l'appello al dialogo e punta su La Paz

"Se il governo vuole dialogare deve presentarsi qui alla marcia". Così il leader del Movimento per il socialismo (Mas), Evo Morales, ha respinto l'ultimo appello inviato dal governo per cercare di evitare l'arrivo a La Paz della marcia organizzata per chiedere le dimissioni del presidente Luis Arce. L'ex presidente ha quindi riferito di aver inviato all'esecutivo una lettera in cui chiede al governo come condizione per avviare qualsiasi dialogo di "ritirare i 3000 agenti appostati al di fuori della capitale per respingere la carovana - il cui arrivo a La Paz è previsto per lunedì - disarmare i gruppi di supporter che si preparano ad attaccare la marcia e smobilitare gli impiegati pubblici che sono stati obbligati a schierarsi per bloccare il passo dei manifestanti".

L'ex presidente ha anche riferito di aver ricevuto in regalo da membri della polizia un giubbotto antiproiettile con la raccomandazione di "avere precauzione".



