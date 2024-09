'Rischio di suicidio, liberate i minori arrestati in Venezuela'

L'ong Osservatorio venezuelano sulle prigioni (Ovp) ha chiesto il rilascio immediato degli adolescenti ancora in carcere in Venezuela per aver partecipato alle proteste post-elettorali del 28 luglio, che hanno attribuito una contestata vittoria al presidente uscente Nicolás Maduro. Gli psicologi consultati dall'ong sottolineano che gli adolescenti arrestati possono sviluppare vari disturbi comportamentali, fino a pensare persino al suicidio.

"Il danno mentale causato a questi minori è profondo e irreversibile. Per questo motivo, dall'Ovp chiediamo la cessazione immediata di questi atti inaccettabili che violano i principi più basilari del diritto umanitario internazionale", hanno detto gli attivisti.

Secondo le denunce dei genitori, almeno otto dei giovani trattenuti in una delle sedi della polizia a Caracas "sono stati vittime di abusi sessuali, torture con elettroshock e asfissia".

"Questi adolescenti sono stati umiliati e maltrattati, senza capire come azioni quali uno scherzo sui social, marciare in una protesta o semplicemente esprimere il loro malcontento per la situazione nel Paese, siano costate loro la libertà", ha concluso l'Ovp.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA