Morales prosegue la marcia su La Paz contro il governo di Arce

L'ex presidente della Bolivia, Evo Morales si è rimesso in testa alla marcia su La Paz per chiedere le dimissioni del governo di Luis Arce, respingendo l'invito al dialogo dell'esecutivo.

"Non ho ricevuto alcuna richiesta ufficiale per cui non ho nulla da commentare", ha dichiarato oggi Morales riguardo la proposta espressa dalla ministra della presidenza Marianela Prada in una conferenza stampa dove ha chiesto l'avvio di un "dialogo" per evitare "uno scontro tra fratelli del Movimento per il socialismo (Mas)".

Il leader e fondatore del Mas ha accusato nuovamente il presidente e suo ex delfino politico di aver inviato "gruppi violenti trasferiti da La Paz a Santa Cruz" per "generare violenza e bloccare la marcia".

Morales ha quindi confermato che la marcia, arrivata nel suo quarto giorno a 100 km dalla capitale, "entrerà domenica a La Paz attraverso i quattro punti cardinali, secondo quanto deciso dallo Stato maggiore del popolo in una riunione di giovedì sera".



