Il governo Milei al Papa, 'non condividiamo la sua opinione'

"Rispettiamo l'opinione del Papa ma non la condividiamo". Così il portavoce della Presidenza argentina, Manuel Adorni, ha ribattuto alle dure critiche del Pontefice sulla repressione delle proteste sociali messa in atto dal governo ultraliberista di Javier Milei.

"Lo abbiamo già detto in altre occasioni. Si tratta dell'opinione del Papa e noi ascoltiamo e riflettiamo su quello che dice, ma non condividiamo la sua visione su alcune questioni", ha affermato Adorni in conferenza stampa.

Sulla stessa linea si è espresso anche il ministro della Sicurezza, Patricia Bullrich, principale fautore della politica della mano dura contro le proteste e ideatrice del controverso "protocollo anti-picchetti" adottato dalle forze di sicurezza.

"Non rispondiamo. E' un'opinione e come tutte le opinioni va rispettata", ha commentato Bullrich alla stampa.

Meno concilianti tuttavia appaiono i toni dello stesso presidente Milei su X dove ha pubblicato una serie di repost fortemente critici nei confronti di Papa Bergoglio. In uno di questi si afferma che il Pontefice "è un'ipocrita", mentre in un altro repost si raffigura Francesco come uno zombie "infetto dal virus kirchnerista".

In un incontro con i movimenti sociali tenuto a Roma, Papa Francesco aveva criticato la repressione delle proteste sociali in Argentina e in particolare l'uso di gas urticante nei confronti dei pensionati che reclamavano un aumento delle pensioni. "Invece di spendere nella giustizia sociale spendono per l'acquisto di gas urticante", aveva detto il Pontefice.





