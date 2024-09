Cile, allerta microcriminalità dell'Ambasciata Usa per i turisti

L'Ambasciata Usa in Cile ha messo in guardia i suoi cittadini dall'aumento di rapine e aggressioni non solo nella capitale, ma anche in città turistiche come Valparaíso e Viña del Mar.

Tra le raccomandazioni, quelle di stare allerta nelle aree pubbliche, evitare di portare con sé oggetti di valore, non uscire da soli di notte e non opporre resistenza in caso di rapina.

I quartieri della capitale dove prendere precauzioni, come evitare di usare il cellulare per strada, e mantenere borse in posizioni sicure anche dentro ristoranti, sono le colline di Santa Lucia e San Cristóbal, nel centro nella Plaza de Armas, e nella zona più bohémien che include Bellavista e Lastarria.

Fuori città l'appello è di "stare attenti" particolarmente a Valparaiso e a Viña del Mar.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA