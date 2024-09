X, il reintegro del servizio in Brasile è stato 'involontario'

Il social network X ha dichiarato mercoledì che il ripristino del suo servizio in Brasile all'inizio della giornata, nonostante il divieto delle autorità, è stato dovuto a un fattore tecnico "involontario" e "temporaneo".

L'app è stata infatti parzialmente accessibile in Brasile dopo che la società aveva cambiato il provider di servizi cloud passando a Cloudflare, in quella che alcuni funzionari potrebbero avere interpretato come "una manovra tecnica per aggirare deliberatamente il divieto nella più grande nazione dell'America Latina", ha scritto il Financial Times.

Un portavoce di X ha spiegato che è stato cambiato il provider di rete dopo che la sua infrastruttura per fornire servizi in tutta l'America Latina non era più accessibile al suo personale nella regione e che questo ha causato "un ripristino involontario e temporaneo del servizio per gli utenti brasiliani".

"Anche se prevediamo che presto la piattaforma sarà di nuovo inaccessibile in Brasile, continuiamo gli sforzi per collaborare con il governo brasiliano affinché ritorni molto presto per il popolo" verde-oro, ha aggiunto il portavoce di X.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA