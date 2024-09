Milei brinda con i 'deputati eroi' alla vittoria sulle pensioni

Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, ha offerto un barbecue agli 87 deputati "eroi", come lui stesso li ha definiti, che al Congresso hanno evitato l'approvazione della riforma pensionistica, cavalcata dall'opposizione. La cena si è svolta alla Quinta de Olivos, la residenza ufficiale del presidente della Repubblica, mentre davanti all'ingresso si svolgeva una protesta dei movimenti di difesa degli anziani.

Oltre al capo dello Stato e a sua sorella Karina, segretaria generale della Presidenza, hanno partecipato al barbecue, tra gli altri, il capo di Stato maggiore, Guillermo Francos, lo speaker della Camera dei deputati, Martín Menem, la ministra della Sicurezza, Patricia Bullrich, e il portavoce presidenziale, Manuel Adorni. Secondo indiscrezioni giornalistiche, ogni invitato ha dovuto sborsare 20mila pesos (circa 18 euro) per il menu, che comprendeva un antipasto, la tradizionale tagliata di carne e vino, acqua o una bibita.

"Non siamo venuti qui a festeggiare, né ci sentiamo eroi, c'è stato un difetto di comunicazione nel proposito del barbecue", ha affermato il deputato del Movimento per l'integrazione e lo sviluppo, Oscar Zago, per spegnere le polemiche.



