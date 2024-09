Brasile, multa da 820mila euro al giorno per X e Starlink

Il giudice della Corte suprema del Brasile Alexandre de Moraes ha inflitto una multa giornaliera di 820 mila euro (5 milioni di real) alle società X e Starlink, di proprietà del miliardario sudafricano Elon Musk.

La sanzione è stata disposta a seguito della violazione del blocco all'accesso del social network, stabilito dalla giustizia lo scorso 30 agosto.

La piattaforma X ieri è tornata accessibile su alcuni dispositivi in ;;Brasile a seguito dell'aggiornamento di sistemi informatici. Per la compagnia si è trattato di un evento involontario.

Al contrario, secondo l'Agenzia nazionale delle telecomunicazioni (Anatel) la società "ha agito deliberatamente" per aggirare il blocco imposto. Secondo il documento firmato da Moraes, il social network X deve "sospendere immediatamente l'utilizzo dei suoi nuovi accessi da parte dei server Cdn Cloudflare, Fastly ed EdgeUno", pena la multa giornaliera se il social network non si adegua.



