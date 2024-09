Venezuela: Machado chiede 'giustizia per i crimini di Maduro'

La leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado ha chiesto "giustizia" per i gravi crimini contro l'umanità documentati dalla missione indipendente dell'Onu sul Venezuela.

"Il rapporto è chiaro: le violazioni dei diritti umani in Venezuela non sono episodi isolati, ma parte di una politica di repressione deliberata da parte del regime. Chiediamo che i responsabili di questi crimini siano portati davanti alla giustizia internazionale", ha commentato Machado, aggiungendo: "La dittatura non rappresenta un pericolo solo per i venezuelani, ma per l'intera regione".

Il rapporto rivela come la situazione dei diritti umani sia drasticamente peggiorata dopo le elezioni presidenziali del 28 luglio, in cui Maduro è stato proclamato vincitore dal Consiglio elettorale senza presentare i verbali dei risultati, e con la repressione degli oppositori, che sostengono la vittoria del candidato Edmundo Gonzalez Urrutia, attualmente rifugiato in Spagna.



