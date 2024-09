'Il mondo ponga fine alla tragedia degli incendi in Bolivia'

Il segretario generale dell'Organizzazione mondiale del turismo (Omt), Zurab Pololiskashvili, ha chiesto al mondo di prestare attenzione alla tragedia degli incendi in Bolivia, dove è in visita ufficiale, e di inviare elicotteri, acqua, cibo e denaro per spegnere le fiamme e porre fine al dolore di migliaia di famiglie, sottolineando come il disastro in corso colpisce anche il turismo.

"Il mio cuore arde come ogni albero, ogni foresta, a causa degli incendi che stanno occorrendo in Bolivia. Dobbiamo essere tutti uniti e annunciare e dire a tutti di prestare attenzione, perché ora la Bolivia ha bisogno che si inviino, a livello globale ma soprattutto da parte dei vicini, elicotteri, acqua, cibo e denaro, per fare tutto il possibile per porre fine a questo dolore che colpisce direttamente il turismo", ha dichiarato Pololiskashvili in una conferenza stampa con al fianco l'ex presidente spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero



Riproduzione riservata © Copyright ANSA