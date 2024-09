Il Canale di Panama prevede utili per 3,5 miliardi

Nonostante i dati negativi registrati nella prima metà dell'anno, con un calo dei ricavi da pedaggio dell'11,7, l'amministratore dell'Autorità del Canale di Panama, Ricaurte Vásquez, prevede che con i 36 transiti già consentiti (38 erano normali fino a prima delle restrizioni al traffico a causa della siccità), l'anno fiscale di questo collegamento interoceanico chiuda il 30 settembre con un utile netto di 3,5 miliardi di dollari, 24 transiti medi giornalieri e 430 milioni di tonnellate trasportate.

Vásquez ha presentato le sue stime nell'ambito del Forum degli investitori della Borsa dell'America Latina (Latinex), correggendo le previsioni diffuse a gennaio durante il prolungato periodo di siccità che ha colpito il livello dei laghi del bacino idrografico.

Per far fronte alla situazione sono state attuate una serie di strategie economiche e operative: "Abbiamo progettato una struttura tariffaria diversa, a seconda delle chiuse utilizzate dalle navi, per stabilire un valore per l'utilizzo dell'acqua.

Ciò ci ha permesso di ottimizzare i ricavi, ridurre i costi operativi e mantenere la nostra competitività sul mercato", ha spiegato l'amministratore.



