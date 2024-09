Violenza in Messico, uccise 247 persone nel fine settimana

Durante i festeggiamenti per l'anniversario dell'indipendenza del Messico sono state uccise nel Paese 247 persone, di cui 28 registrate nello Stato di Guanajuato.

I dati preliminari del ministero della Sicuerezza e la protezione del cittadino (Sspc) indicano che venerdì 13 settembre sono state riportate 71 vittime in tutto il Paese, mentre sabato 14 e domenica 15 i decessi per omicidio volontario sono stati rispettivamente 89 e 87.

La seconda entità federale più colpita, con 24 vittime, è lo Stato di Sinaloa, dove bande di trafficanti di droga si contendono il controllo dell'omonimo cartello, dopo l'arresto negli Stati Uniti di Ismael 'El Mayo' Zambada e Joaquín Guzmán, figlio di Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera. Nei verbali dell'Sspc degli ultimi tre giorni spiccano anche lo Stato del Messico, con 24 persone uccise, Nuevo León (20), Puebla (17) e Baja California (15).



