Il megashow Rock in Rio celebra i suoi 40 anni con Mariah Carey

Il festival Rock in Rio, il più grande di musica rock del Brasile, celebra quest'anno i 40 anni dalla sua nascita, nel 1985, anno della fine dell'ultima dittatura militare.

Tra le star internazionali più attese Ed Sheeran (il 19 settembre), Cyndi Lauper, che si esibirà il giorno dopo dando il cambio alla pop star verde-oro Ivete Sangalo e Mariah Carey, che salirà sul palco domenica 22 settembre, subito dopo il mitico cantante brasiliano Ney Matogrosso e prima di Shawn Mendes.

A Rio de Janeiro, quella iniziata venerdì scorso e che si concluderà il 22 di settembre, è però solo la decima edizione perché le altre trenta si sono celebrate nella penisola iberica, in Portogallo col nome di "Rock in Rio Lisboa" e in Spagna come "Rock in Rio Madrid".

Il mega-evento si svolge nella City of Rock, una struttura di 385.000 metri quadrati situata nel Parco Olimpico di Rio de Janeiro, con sette palchi. Si attendono almeno 700 mila spettatori per i prossimi giorni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA