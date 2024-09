Maduro assegna Ordine Libertador a militari sanzionati da Usa

Il presidente Nicolás Maduro ha conferito l'Ordine dei Liberatori e delle Liberatrici di prima classe, la più alta onorificenza del Venezuela, a quattro dei cinque militari sanzionati ieri dagli Stati Uniti, per "ostacolo al processo elettorale delle presidenziali" del 28 luglio scorso.

I premiati per "i servizi destinati al Paese, il merito eccezionale e i benefici apportati alla comunità" sono Domingo Antonio Hernández Larez, comandante operativo strategico delle Forze Armate Nazionali Bolivariane (Fanb), Elio Ramón Estrada Paredes, comandante della Guardia Nazionale Bolivariana (Gnb), Asdrúbal José Brito Hernández, direttore delle Investigazioni Penali della Dgcim (il controspionaggio militare) e Johan Alexander Hernández Larez.

Maduro ha detto durante la consegna delle onorificenze che "i gringos ieri hanno provato con le loro ridicole sanzioni", aggiungendo che "non saranno in grado di fermare il corso della rivoluzione bolivariana, né oggi, né mai potranno indebolire o dividere la potente unione civico-militare-poliziesca del potere popolare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA