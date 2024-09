Zelensky ringrazia Boric per il sostegno all'Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha elogiato il suo omologo cileno, Gabriel Boric, parlando ad un gruppo di giornalisti latinoamericani a Kiev e riportate oggi dal quotidiano cileno La Tercera in America Latina.

"È una persona che ha influenzato l'America Latina affinché avesse una maggiore rappresentanza al primo vertice della pace (sull'Ucraina, in Svizzera, il 16 giugno) e apprezzo davvero il suo ruolo", ha dichiarato Zelensky, aggiungendo che "abbiamo un ottimo rapporto, un ottimo dialogo, è una persona abbastanza diretta e molto corretta, mi piacciono le persone come lui e credo che con il Cile potremo costruire in futuro molte relazioni tra i nostri popoli. Siamo molto allineati in tal senso".

Le dichiarazioni sottolineano che "prima di tutto Boric sostiene il ritorno dei bambini rapiti (dalla Russia). Terremo anche una conferenza online insieme al Primo Ministro canadese, Justin Trudeau. Il ritorno dei bambini è una cosa molto importante per noi".

Inoltre, ha concluso Zelensky, "è molto importante che i Paesi dell'America Latina facciano tutto il possibile e tutto ciò che dipende da loro affinché insieme possiamo mostrare chi è Putin, e fermarlo. Perché sappiamo che se non avrà al suo fianco l'America Latina, non ci saranno nemmeno i Paesi arabi".



