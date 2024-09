Il presidente colombiano contro Musk, 'è incline al nazismo'

Il presidente colombiano Gustavo Petro, che ha denunciato un presunto piano per assassinarlo o rovesciarlo dal potere, ha aggiunto alla lista di suoi avversari Elon Musk, proprietario di X, che ha definito "incline al nazismo" e pronto a chiudere il suo account "da un momento all'altro".

"I social vengono comprati dai più ricchi del mondo. Ora, quando mi esprimo (sul web), c'è un uomo incline al nazismo, Elon Musk", ha detto il leader progressista davanti a una platea di media alternativi provenienti da tutto il Paese.

Petro non è l'unico capo di Stato latinoamericano ad aver preso di mira il magnate sudafricano. Quello brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, lo ha accusato di propagare su Internet "l'ideologia di estrema destra", mentre per il venezuelano Nicolas Maduro il miliardario avrebbe stretto "un patto satanico" con la leader dell'opposizione, Maria Corina Machado.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA