Venezuela, 'false le prove di voto presentate dall'opposizione'

Il procuratore generale del Venezuela, Tarek William Saab, ha dichiarato che l'opposizione venezuelana ha "falsificato" i verbali delle elezioni del 28 luglio pubblicati su un sito web con i registri di conteggio raccolti dai testimoni nei seggi. Il magistrato, fedele al presidente 'chavista' Nicolas Maduro, ha anche sostenuto che gli stessi verbali non sono stati presentati alla Corte suprema per la presunta perizia con cui sarebbero stati convalidati i risultati del voto.

"Ci sono registri di persone che non hanno votato, di persone decedute che hanno votato, di persone che hanno votato per un candidato e si sono presentate per un altro", ha detto Saab a Cnn senza però fornire prove a riguardo.

Il procuratore generale si è poi rifiutato di considerare lo Stato responsabile per le morti avvenute nelle proteste scoppiate nel Paese contro la rielezione di Maduro, che l'opposizione considera frutto di brogli. Quelle persone "le ha uccise l'estrema destra", ha detto Saab, secondo cui "non esiste una sola denuncia che colleghi qualcuno degli assassinati a qualche organismo di sicurezza dello Stato venezuelano", come la Polizia o il Servizio bolivariano di intelligence nazionale (Sebin).



