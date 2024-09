La Bolivia colpisce con ioduro le nuvole per stimolare pioggia

Il governo della Bolivia ha ordinato il bombardamento delle nuvole con ioduro d'argento per stimolare artificialmente la formazione di pioggia (cloud seeding) e combattere così l'ondata di incendi che devasta la vegetazione del Paese da giorni.

Lo riferisce ad Agencia Boliviana de Información il viceministro della Protezione civile Juan Carlos Calvimontes evidenziando che le "attuali condizioni meteorologiche sono favorevoli per stimolare la formazione di nubi", soprattutto nella zona di Santa Cruz, la più colpita dai roghi.

L'operazione sarà condotta dall'aeronautica militare di concerto con l'Istituto di meteorologia (Senamhi).

Secondo i dati ufficiali finora nel 2024 sono andati bruciati quasi quattro milioni di ettari di vegetazione, numeri inferiori solo al record registrato in occasione della crisi ambientale del 2019 in cui 5,3 milioni di ettari di foreste e praterie furono devastati dagli incendi. Da giorni la Bolivia è coperta da una fitta coltre di fuliggine che rappresenta un rischio per la salute della popolazione.



