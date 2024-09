'Il blocco di X in Brasile danneggia il lavoro della stampa'

L'Associazione nazionale dei Giornali brasiliani (Anj) ha espresso "profonda preoccupazione" per gli effetti negativi sull'attività giornalistica generati "del divieto di accesso al social network X imposto dalla Corte suprema" lo scorso 30 agosto e dalla previsione di multe per chi chiunque tenti di accedere all'applicazione tramite una Vpn.

In una nota, l'ente che rappresenta 79 testate - tra cui O globo, Folha de São Paulo e Estado de São Paulo - afferma che "il divieto di blocco incide direttamente sul dovere del giornalismo professionale di ristabilire la verità dei fatti, quando necessario".

"L'Anj ha ricevuto una serie di segnalazioni da parte di giornali e giornalisti che non hanno più accesso a opinioni, resoconti e pensieri provenienti da diverse fonti di notizie, dentro e fuori il Brasile, regolarmente distribuiti attraverso la piattaforma", aggiunge la nota.

"Alla luce di queste restrizioni al libero lavoro della stampa, l'Anj spera che la Corte riveda il divieto e l'eventuale punizione per l'accesso a qualsiasi social network o altra fonte di notizie", conclude.

Il blocco è stato imposto a X dal giudice supremo Alexandre de Moraes dopo il rifiuto della società del magnate sudafricano Elon Musk di indicare un legale rappresentante legale in Brasile. Il provvedimento si inserisce nell'indagine per associazione per delinquere, ostruzione alla giustizia e istigazione a delinquere contro Musk.



