Argentina, la Camera conferma il veto di Milei sulle pensioni

Il governo argentino è riuscito a fermare alla Camera dei deputati il ;;tentativo dell'opposizione di insistere sull'aumento delle pensioni ed ha approvato il veto totale del presidente ultralberista Javier Milei sulla riforma, che ad agosto era passata al Congresso.

Il partito al potere, in accordo con Pro (il partito dell'ex presidente Mauricio Macri), altri blocchi alleati e una mezza dozzina di deputati dell'Unione civica radicale hanno raccolto il terzo dell'aula necessario per boccare la nuova offensva dell'opposizione. A quest'ultima mancavano 13 voti per ribaltare il provvedimento presidenziale alla Camera, ma non ci è riuscita.

Dal voto sono emersi 153 voti a favore del veto presidenziale, contro 87 contrari e otto astensioni. Al momento della votazione erano presenti 248 deputati. L'opposizione aveva dunque bisogno di raccogliere 166 voti per raggiungere i due terzi necessari ad affossare il vero ed ha fallito. La seduta si è svolta in un clima di alta tensione dentro e fuori la sede del parlamento. All'esterno si stava svolgendo una manifestazione indetta da gruppi peronisti e di sinistra, dove erano presenti molti pensionati e durante la quale ci sono stati scontri con la polizia.



