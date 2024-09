Il Brasile annuncia l'Autorità per il clima su modello degli Usa

Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha annunciato, insieme alla ministra dell'Ambiente, Marina Silva, la creazione dell'Autorità per il clima, nel mezzo della durissima siccità e dell'ondata di incendi che stanno colpendo diverse regioni del gigante sudamericano.

"Istituiremo un'autorità climatica e un comitato tecnico-scientifico che sostenga e coordini l'attuazione delle azioni del governo federale", ha affermato il capo dello Stato durante un incontro con i sindaci amazzonici a Manaus, dopo aver visitato i luoghi colpiti dalla crisi ambientale. L'obiettivo, secondo Lula, è "creare le condizioni per espandere e accelerare le politiche pubbliche basate su un piano di lotta ai rischi climatici estremi".

La proposta di creare l'Autorità per il clima, lanciata per prima da Marina Silva, si ispira a un organismo simile creato negli Stati Uniti e comandato dall'ex segretario di Stato John Kerry. "Pensavamo che gli incendi fossero nel Pantanal, nella Catinga, in Amazzonia. No, sono scoppiati in 45 città lo stesso giorno a San Paolo, e sono roghi criminali, sono persone che stanno dando fuoco per distruggere questo Paese ", ha accusato Lula.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA