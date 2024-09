Mosca, 'con Cuba più cooperazione sicurezza, servizi e polizia'

"Siamo pronti ad aumentare la cooperazione nell'ambito dei consigli di sicurezza, dei servizi speciali e dei dipartimenti di polizia con Cuba". Lo ha dichiarato il segretario del Consiglio di Sicurezza russo, Serghei Shoigu in un incontro con il ministro degli Interni cubano, Lázaro Alberto Álvarez, tenutosi a San Pietroburgo.

"Prestiamo particolare attenzione alla cooperazione commerciale, economica e di investimento", ha aggiunto Shoigu, sottolineando che la Russia prevede di concedere nuove linee di credito a Cuba per aiutare L'Avana "a superare le gravi conseguenze del blocco statunitense".

Le relazioni politiche, militari ed economiche tra Mosca e L'Avana si sono approfondite negli ultimi anni e, nel giugno scorso, una fregata e un sottomarino a propulsione nucleare della Marina russa erano arrivati a Cuba dove sono rimasti per qualche giorno.



