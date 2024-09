Moglie di Lula assente a cerimonia dell'Indipendenza a Brasilia

La 'first lady' brasiliana, Janja da Silva, non ha partecipato alla parata civico-militare di oggi a Brasilia, in occasione del Giorno dell'Indipendenza. La moglie del presidente Luiz Inacio Lula da Silva è stata invitata in Qatar alla quinta celebrazione della Giornata internazionale per proteggere l'istruzione dagli attacchi.

"L'invito è stato fatto in riconoscimento della voce attiva di Janja in relazione al conflitto nella Striscia di Gaza e alle sue conseguenze sulla popolazione civile, in particolare bambini e donne. Così come il suo lavoro a favore degli obiettivi di sviluppo sostenibile, che include il diritto all'istruzione di qualità", ha affermato il suo ufficio stampa.

Lula stavolta ha sfilato da solo a bordo della tradizionale Rolls Royce presidenziale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA