Perù non riconosce González come presidente eletto del Venezuela

Il presidente del Consiglio dei ministri del Perù, Gustavo Adrianzén, ha affermato che il Paese andino non riconosce Edmundo González Urrutia come presidente eletto del Venezuela. Una smentita rispetto a quanto aveva affermato il 30 luglio scorso l'allora ministro degli Esteri peruviano Javier González-Olaechea.

"González non è il presidente eletto del Venezuela. Non abbiamo alcuna comunicazione ufficiale da parte dello Stato peruviano che gli riconosca questo status", ha dichiarato Adrianzén alla radio Rpp. "Abbiamo invece chiesto che si effettui un nuovo conteggio dei voti e ciò deve avvenire nel quadro del processo elettorale in cui i verbali elettorali devono essere rivisti", ha chiarito il presidente del Consiglio dei ministri del Perù. González-Olaechea, che dall'altro ieri non è più ministro degli Esteri, aveva invece dichiarato dopo le presidenziali venezuelane del 28 luglio scorso che il Perù riconosceva González Urrutia come presidente eletto e non Nicolás Maduro, come invece sancito dal Consiglio elettorale di Caracas.



