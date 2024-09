Lula, 'chi pratica molestie sessuale non resta nel mio governo'

Chi pratica molestie sessuali "non può restare nel mio governo": lo ha detto il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva commentando per la prima volta la notizia delle accuse mosse da almeno dieci donne contro il ministro dei Diritti umani, Silvio Almeida.

Nel corso di un'intervista a una radio locale, il capo dello Stato ha affermato che prima di prendere qualsiasi decisione sulla permanenza di Almeida nel governo intende parlare con lui e con la ministra dell'Uguaglianza razziale Anielle Franco, una delle presunti vittime.

"Bisogna riconoscere il diritto alla difesa e la presunzione di innocenza, per questo sia la polizia federale sia la Commissione etica della presidenza già stanno investigando, ma penso che non sia possibile per Almeida continuare nel governo", ha affermato Lula, indicando che non può "permettere molestie" all'interno della sua amministrazione, da sempre impegnata "in una lotta serrata contro la violenza sulle donne".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA