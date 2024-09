L'Argentina regolarizza i venezuelani con documenti scaduti

Il Governo argentino ha istituito un regime speciale per l'ammissione e la regolarizzazione di immigrati venezuelani con passaporti o carte d'identità scaduti. La misura nasce in risposta alle difficoltà denunciate dai cittadini venezuelani nell'ottenere il rinnovo di documenti sia in Argentina - dove la rete consolare di Caracas è stata chiusa - sia nel proprio Paese, a causa della crisi politica, sociale ed economica.

I principali beneficiari della disposizione sono i venezuelani che si trovano già in Argentina e non avrebbero i requisiti per regolarizzare la loro situazione secondo la norma generale, che prevede la presentazione di documenti in corso di validità.

Tuttavia - per i prossimi 90 giorni - il nuovo regime facilita anche nuovi ingressi nel Paese dei venezuelani che non dispongono di documenti di viaggio validi, ai quali sarà concesso l'ingresso anche carta d'identità o passaporto scaduto da meno di 10 anni. Nel caso dei bambini di età inferiore a nove anni l'ingresso con uno o entrambi i genitori sarà autorizzato con l'atto di nascita originale o in copia legalizzata in mancanza di carta d'identità o passaporto.

Il governo ha voluto anche rendere meno restrittive le norme per ottenere il visto temporaneo o permanente. In questo caso, in mancanza di un certificato del casellario giudiziale rilasciato dal Venezuela sarà accettata un'auto-dichiarazione e gli immigrati saranno esentati dal presentare legalizzazioni della documentazione ufficiale venezuelana (apostilla), quando impossibile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA