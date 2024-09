Dagli Usa 45 milioni di dollari in aiuti umanitari per Haiti

PORT-AU-PRINCE, 06 SET - Il governo degli Stati Uniti stanzierà ulteriori 45 milioni di dollari in aiuti umanitari per Haiti, portando a oltre 360 milioni il contributo di Washington per la stabilizzazione del Paese travolto da un'ondata di violenza criminale senza precedenti dallo scorso marzo. Lo ha annunciato il segretario di Stato Usa Antony Blinken al termine di una vista ufficiale in cui ha chiesto maggiore partecipazione della comunità internazionale e sollecitato maggiori sforzi al consiglio di transizione per aprire il cammino verso le elezioni entro il 2026.

"In questo momento critico - ha detto - abbiamo bisogno di più fondi e più personale per sostenere e realizzare gli obiettivi della missione" multinazionale di sicurezza (Mssm), annunciando un'azione diplomatica all'Onu per aumentare il sostegno alla struttura militare a guida Keniana sul territorio dallo scorso luglio.

Di fronte agli scandali di corruzione che travolgono tre dei sette membri del Consiglio presidenziale di transizione (Cpt) - istituito a giugno e da settimane di fatto paralizzato - Blinken ha espresso apprezzamento per "gli sforzi" messi in campo "per rispondere alle accuse di corruzione, promuovere la trasparenza e la responsabilità. Elementi essenziali affinché il governo di transizione possa mantenere la fiducia del popolo haitiano".

Nel corso dell'incontro con il primo ministro Garry Conille, pur riconoscendo la situazione "estremamente complessa" il segretario di stato ha lanciato un messaggio di "speranza" e riconosciuto "la resilienza" del popolo haitiano, auspicando che il Cpt "formi rapidamente un Consiglio elettorale provvisorio per organizzare le prossime elezioni".



