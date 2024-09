'Lo stato di emergenza a El Salvador deve essere abrogato'

La Commissione interamericana per i diritti umani ha chiesto alle autorità di El Salvador di abrogare il controverso stato di emergenza adottato nel Paese per contrastare le bande criminali. Secondo l'organizzazione con sede a Washington, "non esiste alcuna situazione che giustifichi il mantenimento in vigore della sospensione dei diritti e delle garanzie".

Nel marzo 2022, il governo del presidente Nayib Bukele ha chiesto al Congresso di approvare un regime di emergenza per sospendere alcune garanzie costituzionali. Questa richiesta è stata motivata da un aumento della violenza da parte delle gang che provocò 62 omicidi in appena 24 ore, segnando il giorno più violento da giugno 2019, quando Bukele assunse la presidenza del Paese centroamericano. La misura è stata poi prorogata 30 volte, con l'ultima approvata dal parlamento l'8 agosto e che resterà in vigore fino al 7 settembre.



