I Cile retrospettiva per i 100 anni di Marcello Mastroianni

di Giovanna De Stefani Con "Matrimonio all'italiana" di Vittorio de Sica si aprirà il 24 settembre prossimo a Santiago del Cile una retrospettiva dedicata a Marcello Mastroianni, a cent'anni dalla sua nascita. Organizzata dall'Istituto italiano di Cultura Santiago e dalla Cineteca Nazionale del Cile la rassegna proporrà al pubblico sudamericano otto capolavori restaurati del pluripremiato interprete nato a Fontana Liri il 26 settembre 1924.

"Mastroianni non è solo un gran attore, ma rappresenta un modello di eccellenza italiana in termini di creatività, stile, ironia che ha incantato il mondo, diventano fino ai giorni nostri una rappresentazione indelebile del nostro cinema e della nostra società e cultura", ricorda la direttrice dell'Iic Santiago Cristina Di Giorgio, alla sua seconda esperienza di questo genere, dopo il ciclo dedicato a Pierpaolo Pasolini.

Tra i capolavori proposti all'interno del ciclo "Mastroianni 100" compaiono "Casanova 70", "Ieri oggi e domani", "Oci Ciornie", "Otto e mezzo" e "La dolce vita", con cui domenica 29 di concluderà la manifestazione. "Siamo felici di poter realizzare questa rassegna in omaggio a un'icona della stora del cinema - sottolinea Marcelo Morales, direttore della Cineteca Nacional del Cile - anche perché le sue grandi interpretazioni saranno visibili grazie a recenti copie restaurate in Italia, e così potremo vedere delle ottime versioni, come forse non si sono mai viste finora nel Paese".

L'ingresso alle proiezioni sarà gratuito, previa registrazione e prenotazione sul sito della Cineteca Nacional.





