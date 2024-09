Brasile: la siccità in Amazzonia colpisce 9 terre indigene su 10

Nove terre indigene su dieci nell'Amazzonia brasiliana sono state colpite dalla siccità nel luglio di quest'anno: lo rivela la piattaforma InfoAmazonia, che ha avuto accesso ai dati del Centro nazionale di monitoraggio e allerta sui disastri naturali (Cemaden). In base all'analisi, delle 388 riserve della regione, 358 (92%) stanno affrontando il problema, che ha un impatto diretto sulla routine dei nativi.

Nel 2023, il 73,8% dei territori (192) era affetto da siccità debole o moderata e solo il 10,3% stava affrontando una siccità grave (27).

Lo Stato di Amazonas è quello con il maggior numero di terre indigene in situazione di siccità (146). Seguono il Mato Grosso, con 68, e il Pará, con 55.

Il popolo Kulina vive sulle rive del fiume Tarauacá, affluente del fiume Juruá, ma le sue barche non sono più in grado di navigare. Dove una volta c'era acqua, ora c'è solo fango.

Il Brasile sta affrontando la peggiore siccità mai registrata dall'inizio dell'attuale serie storica, nel 1950. La crisi quest'anno si estende su 5 milioni di km quadrati, ovvero il 58% del territorio nazionale e 500mila in più rispetto al 2015.





