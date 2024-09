Presidente Ortega, 'la Russia è un Paese fratello del Nicaragua'

Il presidente del Nicaragua, Daniel Ortega, ha dichiarato di essere sicuro che la Russia "vincerà la sua battaglia contro il fascismo, che affonda le sue radici in Ucraina".

Ortega lo ha detto nel discorso questa mattina prima della parata militare per celebrare il 45/o anniversario della costituzione delle forze armate del Nicaragua, sottolineando come Mosca sia stata presente nel Paese centroamericano "sin dal primo momento del trionfo della rivoluzione sandinista".

L'Unione Sovietica "era presente per sostenere il popolo nicaraguense, in modo che questo esercito potesse essere formato", ha dichiarato Ortega nel suo discorso.

Alla parata militare hanno partecipato 4.000 soldati dell'esercito nicaraguense e Ortega ha passato in rassegna le truppe di terra, di mare ed aeree a bordo di una jeep scoperta insieme al capo dell'esercito nicaraguense, il generale Julio César Avilés Castillo.



