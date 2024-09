Meta informerà i brasiliani su come usa i dati per l'IA

Dopo il blocco di X in Brasile, Meta si attrezza per informare gli utenti del paese su come usa i dati personali per addestrare i suoi sistemi di intelligenza artificiale generativa.

Lo ha affermato la stessa azienda - come riporta Reuters online - a seguito di una richiesta dell'autorità di vigilanza sulla protezione dei dati del Brasile che nei giorni scorsi ha bloccato l'accesso alla piattaforma di Elon Musk.

Gli utenti brasiliani di Meta riceveranno gli avvisi tramite e-mail e notifiche su Facebook e Instagram e potranno rifiutare l'uso dei loro dati per addestrare l'IA. L'Autorità nazionale brasiliana per la protezione dei dati (Anpd) a luglio aveva sospeso la nuova politica sulla privacy di Meta sull'uso dei dati personali per addestrare l'intelligenza artificiale, ma ha ribaltato la decisione venerdì scorso dopo che Meta ha accettato di rilasciare le informative.

A luglio, Meta ha anche messo uno stop all'uso di strumenti di intelligenza artificiale generativa in Brasile, che includono gli adesivi realizzati con l'IA per WhatsApp. Il Brasile è la seconda base clienti più grande della chat di messaggistica di Mark Zuckerberg.



