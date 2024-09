Venezuela, 7 Paesi condannano il mandato di arresto per Gonzalez

Sette Paesi dell'America Latina hanno condannato il mandato d'arresto emesso contro l'ex candidato dell'opposizione alla presidenza venezuelana, Edmundo González Urrutia.

"Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana e Uruguay respingono inequivocabilmente e assolutamente il mandato d'arresto emesso dal giudice del Primo tribunale speciale della Corte suprema di giustizia del Venezuela contro il signor Edmundo González, candidato alla presidenza dell'opposizione nell'ultimo processo elettorale del 28 luglio 2024", si legge in una dichiarazione congiunta.

"Il mandato d'arresto cita diversi presunti crimini che non sono altro che un altro tentativo di mettere a tacere il signor González, ignorare la volontà popolare venezuelana e ciò costituisce una persecuzione politica", continua il testo. "In un Paese dove non esiste separazione dei poteri né garanzie giudiziarie minime e dove abbondano le detenzioni arbitrarie, condanniamo queste pratiche dittatoriali e i nostri sforzi saranno fermi e continui per esigere che le autorità venezuelane garantiscano la vita, l'integrità e la libertà di Edmundo González Urrutia", conclude il documento.



