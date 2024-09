Brasile, 'Starlink rischia la sua concessione se non blocca X'

Il presidente dell'Agenzia brasiliana per le telecomunicazioni (Anatel), Carlos Baigorri, ha avvertito che Starlink, la società di internet satellitare controllata da Elon Musk, rischia di vedersi revocare la licenza nel Paese sudamericano se non rispetterà l'ordine della Corte suprema federale (Stf) di bloccare l'accesso al social network X.

In un'intervista rilasciata alla tv Globo News, Baigorri ha dichiarato che se saranno confermate le prove di disobbedienza all'ordine del tribunale, Anatel dovrà aprire un processo amministrativo contro Starlink, con sanzioni che possono portare anche alla revoca della concessione, necessaria per operare in Brasile.

Anatel sta verificando se Starlink si stia conformando o meno all'ordine del tribunale e un eventuale mancato rispetto sarà segnalato al giudice Alexandre de Moraes (Stf). Baigorri ha spiegato che i tecnici di Anatel accederanno alla rete di Starlink nelle principali regioni in cui opera per verificare la conformità alle disposizioni.

Nei giorni scorsi era stato ordinato il congelamento dei conti di Starlink, per assicurare che il social network del tycoon sudafricano X, paghi le multe.



