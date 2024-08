Ecuador: Noboa estende per un altro mese lo stato di emergenza

Il presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa, ha prorogato per un altro mese lo stato di emergenza che aveva decretato a inizio luglio in sei delle 24 province del paese e nel comune di una settima provincia, a causa dei gravi problemi interni causati dalla criminalità organizzata.

Lo stato di emergenza era stato dichiarato da Noboa per 60 giorni, il 2 luglio scorso.

Con il nuovo decreto, Noboa ha esteso lo stato di emergenza sino alla fine di settembre nelle province costiere di Guayas, Manabí, Santa Elena ed El Oro, oltre che in quelle di Los Ríos e nella provincia amazzonica di Los Ríos. Continua lo stato di emergenza anche nel comune di Camilo Ponce Enríquez, un'enclave mineraria nella provincia andina di Azuay, su cui le bande criminali locali legate ad organizzazioni transnazionali come i cartelli messicani di Sinaloa e di Jalisco Nueva Generación da tempo tentano di occupare.



